Названа сумма долга россиян за коммуналку «Известия»: долги россиян за ЖКУ приблизились к 900 млрд рублей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) достигли почти 900 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что по итогам первого квартала текущего года сумма долга составила 876,4 млрд рублей. За год цифра увеличилась на 72 млрд.

По информации издания, задолженность россиян перед ресурсоснабжающими организациями выросла на 15,8%, перед управляющими компаниями — на 1,2%. Причиной такого развития ситуации эксперты называют снижение доходов граждан.

По словам руководителя НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, несмотря на усилия властей по сдерживанию тарифов, объем платежей за коммуналку растет и в результате становится непосильным для многих семейных бюджетов. В свою очередь председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков допустил, что существуют люди, которые просто не хотят оплачивать услуги ЖКХ. По мнению депутата Госдумы Александра Якубовского, для решения проблемы с накоплением долгов по ЖКУ следует упростить выдачу субсидий для оплаты этой услуги.

Ранее директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин предупредил, что граждан, проживающих в квартире по договору социального найма, могут выселить за долги по ЖКУ. Он отметил, что такое решение принимается, если оплата не производилась в течение полугода. При этом гражданину должны предоставить другое помещение для проживания.

В Минстрое РФ в свою очередь заявили, что россияне смогут платить за ЖКУ на 30–50% меньше. По словам представителей ведомства, государство планирует рассчитываться напрямую с ресурсоснабжающими организациями за предоставляемые ими услуги.