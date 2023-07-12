Названа доля россиян, отказавшихся от валютных накоплений в пользу рубля «Выберу.ру»: 13% россиян отказались от накоплений в евро и долларах в пользу рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля россиян, решивших хранить накопления в национальной валюте, на сегодняшний день составляет 13%, сообщают «Известия», ссылаясь на результаты исследования маркетплейса «Выберу.ру». При этом только 3% граждан перевели рублевые сбережения в доллары или евро.

По словам исполнительного директора компании Ярослава Баджурака, такую статистику можно объяснить волатильностью на рынке. Из-за этого хранение средств в иностранной валюте стало для многих рискованным.

С начала прошлого года колебания курса доллара и евро были очень интенсивными: если в прошлом июне доллар стоил 51 рубль, а евро 53, то в этом июне доллар стоил 87, а евро 95 рублей. Такие изменения превращают валюты в высокорисковый инструмент, на котором можно как заработать, так и потерять, — сказал он.

Усугубляется ситуация ограничениями на снятие иностранной валюты, которое продлили до 9 сентября 2023 года. Россияне могут обналичить не более десяти тысяч долларов или эквивалентной суммы в евро. В качестве альтернативы предлагалось открывать вклады в юанях, однако, как отметил Баджурак, этот финансовый инструмент интереса не вызвал.

В исследовании также сказано, что 67% опрошенных россиян вообще не имеют накоплений. 17% предпочитают вкладывать средства в ремонт или покупку техники.

Ранее сообщалось, что снижение курса рубля на валютном рынке является следствием политики, направленной на устранение бюджетного дефицита. Только за первый квартал текущего года этот показатель составил 2,2 триллиона рублей.