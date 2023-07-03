МРОТ поднимут с 2024 года: у кого вырастут зарплаты На что еще повлияет повышение этого показателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысят на 18,5%. Об этом говорится в проекте Министерства труда и социальной защиты России. Чиновники заявляют: они предприняли такой шаг, чтобы спасти зарплаты многих россиян от инфляции. Насколько в итоге вырастет МРОТ, на какие выплаты повлияет и сможет ли он покрыть инфляцию, расскажет NEWS.ru.

Что такое МРОТ

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда. По закону российские работодатели просто не имеют права платить кому-либо в месяц меньше этой суммы. Если, конечно, это работа по ТК и обычному графику (а не, к примеру, на полставки или один час в неделю). При этом под заработной платой в законе подразумевается сумма до вычета налогов. То есть если после всех отчислений сотрудник получает сумму меньше МРОТ, то это не нарушение.

Также минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории страны федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Последний обозначает сумму, на которую россиянин, согласно расчетам правительства, может удовлетворить свои базовые потребности в еде, одежде и жилье.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во многих регионах страны также устанавливают свой МРОТ, в зависимости от экономической эффективности и особенностей географического расположения, например сурового климата. И он не должен быть меньше федерального.

И МРОТ, и прожиточный минимум используют для установления не только зарплат, но и социальных выплат.

Какой МРОТ в России установлен сейчас

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 руб. в месяц. Его размер установлен законом. Это на 6,3% больше, чем в прошлом году, когда он был 15 279 руб. Для сравнения: в 2018-м показатель составлял 11 163 руб. в месяц. МРОТ должен индексироваться ежегодно, и власти иногда повышают его в несколько этапов.

С 2023 года начали действовать новые правила индексации, по которым МРОТ больше не зависит от уровня зарплат в России. Теперь он привязан к прожиточному минимуму. И в 2023-м, и в 2024-м темпы роста МРОТ должны быть на три процентных пункта выше, чем темпы роста прожиточного минимума трудоспособного населения. Последний показатель индексируется на уровень инфляции.

Каким МРОТ будет в 2024 году

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин ранее неоднократно заявляли, что с января 2024 года МРОТ вырастет, сразу на 18,5%. Эта индексация увеличит зарплаты 4,8 млн российских граждан. Минтруда заявило, что МРОТ повысится с 16242 руб. до 19 242 руб.

На чьи зарплаты повлияет МРОТ

Главным образом МРОТ влияет на зарплаты бюджетников — учителей, соцработников, врачей. Ведь их зарплаты часто привязаны к нему. В то же время, если, к примеру, кто-то в регионе получает 16 242 руб., то с января его зарплата будет на 3 тыс. руб. больше. Если же россиянин уже получает от 19,5 тыс. руб., то его зарплата может и не измениться. Также зарплату в виде МРОТ могут установить для работников без опыта или низкоквалифицированных специалистов.

В то же время в некоторых регионах действуют различные коэффициенты и надбавки к МРОТ — они тоже могут позволить подняться зарплатам тех или иных сотрудников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также важно знать, что работа в выходные, праздники или сверх установленной нормы всегда оплачивается дополнительно к МРОТ.

Для каких еще выплат важен МРОТ

К примеру, МРОТ влияет на выплаты по больничным листам. Так, пособие по нетрудоспособности за месяц не может быть ниже МРОТ. И если, к примеру, у работника страховой стаж (период, когда человек был официально оформлен по трудовому договору и в Пенсионный фонд поступали страховые выплаты. — NEWS.ru) на момент начала болезни составляет менее полугода или зарплата за два предыдущих года в месяц была ниже МРОТ, больничные будут рассчитываться исходя из стоимости его трудового дня, рассчитанного на базе МРОТ.

Похожим образом МРОТ используют при расчете пособий по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования.

Поможет ли повышение МРОТ победить инфляцию

Власти регулярно говорят о том, что МРОТ повышают темпами, опережающими инфляцию, чтобы сберечь зарплаты россиян. Так, в Центробанке по итогу этого года ожидают инфляцию в 4,5–6,5%, а в 2024 году — 4%. Поэтому рост МРОТ на 18,5% кажется действительно внушительным. Но, как ранее заявил NEWS.ru экс-министр экономики России Андрей Нечаев, россияне обычно оценивают инфляцию в 1,5–2 раза выше официальных данных/

Кроме того, многие продукты дорожают гораздо быстрее темпов средней инфляции. К примеру, цены на некоторые овощи до середины июля еще вырастут на 15–20%. Поэтому повышение МРОТ, к тому же влияющее на зарплаты далеко не всех россиян, не сможет помочь значительному числу граждан сохранить привычный уровень жизни.

Почему МРОТ не подняли с 1 июля

Многие ждали, что уже с 1 июля этого года зарплаты бюджетников (и не только) поднимутся во всех регионах. Дело в дополнительном поручении президента обеспечить индексацию МРОТ до 1 июля этого года, чтобы она была выше инфляции. Но, видимо, власти решили ограничиться только индексацией МРОТ с 1 января на 6,3% — до 16 242 руб. Как объяснил NEWS.ru в рамках Петербургского международного экономического форума министр труда и социальной политики Антон Котяков, в ведомстве не видят сильной инфляции, поэтому необходимости сейчас поднимать размер МРОТ и каких-либо выплат не было.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Котяков также отметил, что с 2025 года министерство вернется к установлению минимального размера оплаты труда на основе информации о медианной зарплате в России — суммы, больше и меньше которой получают по 50% населения. До конца прошлого года такой механизм уже действовал, МРОТ должен был составлять 42% от нее.

Но на 2023–2024 годы президент страны Владимир Путин такой порядок приостановил. В Совете Федерации тогда утверждали, что это необходимая мера и новый МРОТ составляет уже не 42%, а почти 46% от медианной зарплаты за 2021 год. Правда, за 2022 год медианная зарплата составила всего 40 368 рублей, и сегодняшний МРОТ — это лишь 40,2% от нее. По словам Котякова, сейчас размеры прожиточного минимума и МРОТ определяются отдельными решениями.

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