Минтруд начнет «объективно» устанавливать минимальные зарплаты в 2025 году Минтруд вернется к установлению МРОТ с учетом медианной зарплаты в России в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда и социальной политики с 2025 года вернется к установлению минимального размера оплаты труда (МРОТ) на основе данных о медианных зарплатах в России. Об этом NEWS.ru заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, добавив, что это будет объективным показателем. До конца прошлого года такой механизм уже действовал, но на 2023–2024 годы президент страны Владимир Путин такой порядок приостановил. Сейчас размеры прожиточного минимума и МРОТ определяются отдельными решениями министерства, говорит Котяков.

По закону мы вычисляем размер МРОТ [как 42%] от размера медианной заработной платы в России (суммы, больше и меньше которой получают по 50% населения. — NEWS.ru.) И это объективный показатель [по сравнению со средней заработной платой в России, которая обычно гораздо выше]. Это то, к чему мы пришли несколько лет назад. На данный момент у нас есть переходный период и исключения, и мы отдельными решениями определяем прожиточный минимум и МРОТ. Но с января 2025 года размер МРОТ снова будет определяться в соответствии с медианной заработной платой, — сказал Котяков.

Ранее действие закона по определению МРОТ в зависимости от медианной зарплаты было приостановлено из-за высокой инфляции. В этом и следующем году МРОТ будет зависеть от прожиточного минимума трудоспособного населения и должен будет превышать его на три процентных пункта. Таким образом, с 1 января 2023 года МРОТ в России равняется 16 242 руб. В Совете Федерации утверждали, что это необходимая мера и новый МРОТ составляет уже не 42%, а почти 46% от медианной зарплаты за 2021 год. Правда, за 2022 год медианная зарплата составила всего 40 368 рублей, и сегодняшний МРОТ — это лишь 40,2% от нее.