Материнский капитал предложили тратить по-новому: как это поможет россиянам В Госдуме выступили с такой инициативой, чтобы семьи смогли получать проценты с банковского депозита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме хотят разрешить россиянам получать доход от материнского капитала. Депутаты предложили разрешить класть эти деньги на банковский счет, с которого можно будет снимать проценты. Одобрят ли новую идею в правительстве и как сегодня можно использовать маткапитал, расскажет NEWS.ru.

Как предложили использовать маткапитал

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению, депутат от «Справедливой России — за правду» Яна Лантратова попросила правительство РФ разрешить размещать маткапитал на банковских вкладах сроком на пять лет с возможностью пролонгации в аккредитованных Соцфондом РФ и Минфином финансовых учреждениях, а также получать с них проценты.

«Согласно имеющейся статистике, 20,7%, (или 0,55 трлн рублей) получателей материнского капитала не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию», — подчеркнула Лантратова.

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По итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено около 96,2 млрд рублей.

В чем польза вклада из маткапитала

Если правительство поддержит предложение Лантратовой, то это, во-первых, нивелирует снижение денежных доходов для российских семей. Во-вторых, позволит государству сэкономить десятки миллиардов рублей на индексации, так как суммы на вкладах будут расти. В-третьих, такая инициатива приведет к повышению устойчивости банковского сектора в кризис, считает Лантратова.

Фото: Shutterstock

Какой размер материнского капитала в 2023 году

Материнский или семейный капитал — одна из мер господдержки семей с детьми. Это деньги, которые государство предоставляет семьям безвозмездно, но закон запрещает обналичивать, продавать или обменивать именной сертификат.

В 2023 году размер материнского капитала был был проиндексирован на 11,9% и сегодня составляет 589,5 тысяч рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей — на второго. Если семья уже получила материнский капитал на старшего, то размер госпомощи будет 189,5 тысяч рублей. Если семья частично использовала материнский капитал, остаток суммы проиндексируют.

Как сегодня можно использовать материнский капитал

приобрести или построить жилье, в том числе сделать первый взнос по ипотеке;

потратить на образование детей. В частности, на учебу любого ребенка в семье — не только того, после рождения которого выдали сертификат. С 2022 года маткапитал можно направить и на оплату детсадов и школ, открытых ИП, если у тех есть лицензия на ведение образовательной деятельности. Также можно покрыть расходы на общежитие, предоставляемое образовательной организацией;

сформировать накопительную часть пенсии матери ребенка. Маткапитал может быть полностью или частично включен в состав пенсионных накоплений и передан в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд;

помочь детям-инвалидам. Маткапиталом в этом случае можно компенсировать затраты на товары и услуги, необходимые для социальной адаптации ребенка;

ежемесячные выплаты. Это возможно в случае, если второй ребенок родился после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход семьи меньше двух прожиточных минимумов. Тогда на протяжении трех лет из средств маткапитала будет выплачиваться сумма, равная прожиточному минимуму на ребенка.

Как еще предлагали разрешить тратить маткапитал

Депутаты, сенаторы и общественники не раз говорили, что инструмент нужно реформировать. В частности, предлагалось разрешить тратить средства маткапитала на покупку нового автомобиля, оплату спортивных секций и лечение детей, оплату коммунальных услуг и даже аренду жилья.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоит ли одобрять инициативу Госдумы о маткапитале

Прежде чем разрешить направлять материнский капитал на вклад, нужно сначала увеличить сумму обязательного страхования вкладов (сейчас она равняется 1,4 млн руб.). Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. По ее словам, тогда эта инициатива позволит получать дополнительные средства и обеспечить жильем большее количество людей.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин считает: автор идеи упускает, что материнский капитал — это не просто льгота для семей с детьми, но и один из инструментов поддержки определенных отраслей экономики.

«Часть средств маткапитала можно использовать в качестве взноса либо платежа по ипотеке, и тем самым поддерживается строительная отрасль. Если ребенок планирует получить образование, то речь идет о поддержке прежде всего сферы образования. А если предполагается использовать деньги для вкладов, то это, получается, поддержка банковского сектора», — пояснил NEWS.ru Сироткин.

По его мнению, идея разрешить перечислять материнский капитал на банковский вклад интересная, но «не совсем актуальная и вероятность ее реализации невысока».

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