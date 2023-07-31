Курс доллара превысил 92 рубля впервые за четыре недели Курс доллара в ходе торгов на МосБирже превысил 92 рубля впервые с 7 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на открытии торгов МосБиржи 31 июля превысил 92 рубля впервые с 7 июля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. В самом начале торгов, в 07:01 мск, доллар поднимался на 0,52% — до 92,2 рубля.

Затем, к 07:07 мск, американская валюта ускорила рост до 0,61%. В тот момент доллар торговался на уровне 92,27 рубля.

Европейская валюта поднималась на 0,62%, до 101,55 рубля. Рост юаня составлял 0,66%, он торговался по 12,89 рубля.

Эксперты видят несколько сигналов для укрепления рубля в августе. Среди них они называют рост мировых цен на нефть, повышение ключевой ставки Центробанка и возможное ограничение импорта в Россию. С другой стороны, нашу страну по итогам года по-прежнему ждет дефицит бюджета, а западные инвесторы уже не создают спрос на рубль, как раньше, и это вредит курсу национальной валюты.

Ранее сообщалось,что 21 июля Центробанк России поднял ключевую ставку сразу с 7,5% до 8,5%. Она не менялась с 19 сентября. Как пояснили в пресс-службе Банка России, текущие темпы прироста цен превысили целевой показатель в 4% в пересчете на год и продолжают расти. Внутренний спрос на товары и услуги тоже растет гораздо быстрее, чем расширяется производство в России, что также является проинфляционным фактором.