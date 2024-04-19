Курс доллара на Московской Бирже опускался ниже 93 рублей МосБиржа: курс доллара опускался ниже 93 рублей впервые с 10 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс доллара в России опускался ниже 93 рублей, свидетельствуют данные валютных торгов на Московской Бирже. По данным на 15:48 мск, американская валюта потеряла 0,84% и торговалась на уровне 92,99 рубля впервые с 10 апреля. По состоянию на 19:16 доллар находится на уровне 93,15.

Курс евро также снижался на 0,58% и достигал уровня 99,38 рубля. Юань находился на отметке в 12,835 рубля (-0,91%).

16 апреля американская валюта поднялась выше 94 рублей впервые с 30 октября 2023 года. Эксперт фондового рынка Михаил Зельцер связал это с внешними факторами. Он подчеркнул, что произошел резкий рост индекса американской валюты. По его словам, остальные валюты переоценились вниз.

Аналитик Анатолий Трифонов заявил, что курс доллара 16 апреля повысился из-за устойчивой инфляции. По его словам, на повышение американской валюты также повлияла хорошая динамика экономической активности в США.

До этого финансовый аналитик Александр Разуваев предположил, что курс евро в апреле будет сохраняться на уровне примерно 99 рублей. В целом ситуация на валютном рынке останется прежней. По его словам, сейчас все чаще обсуждается вопрос национализации, что может спровоцировать рост спроса на валюту.