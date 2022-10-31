Эксперт рассказал, как сохранить деньги во время кризиса

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Главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман рассчитал инвестиционный портфель для россиянина, который хочет сберечь накопления в кризис. Своими рекомендациями эксперт поделился с NEWS.ru. Он предложил распределить деньги следующим образом:

20% вложить в российские гособлигации (ОФЗ) с коротким сроком погашения (1–2 года) и доходностью в 8,2–9,5% годовых. Они надежны и дают постоянный пассивный доход, а в случае снижения их цены на рынке можно просто дождаться даты погашения — выплаты инвестору их номинальной цены. Если же облигации на рынке будут дорожать, их можно выгодно продать и до погашения;

20% направить на вклад в банке в рублях на один год по ставке 7,7–8,5%. Это наиболее консервативный и понятный вид вложения, с гарантией в виде страхования вкладов;

20% перевести в китайский юань. Это валютная альтернатива рублям, у которой нет риска блокировки на брокерском счете и повышенных комиссий, как у валют недружественных стран. А еще на юани растет спрос, и в перспективе их курс к рублю тоже будет расти;

10% — в золото. Котировки драгметалла к настоящему моменту снизились, и есть перспектива их роста как традиционного «защитного актива»;

10% — в облигации в юанях золотодобывающей компании «Полюс». Эта тактика сочетает в себе инвестиции в золото, юани и облигации достаточно надежной компании;

10% — на вклад в банке в юанях на 1 год по ставке до 6,5%. Сочетание гарантированного вклада и потенциального роста курса юаня к рублю;

10% — в акции компаний-ретейлеров. Есть перспективы роста акций из-за востребованности сектора в любых обстоятельствах, а также дивидендного дохода.

Подробнее об инвестировании в кризис — в нашем материале.