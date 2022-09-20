Эксперт назвал опасной практику хранения сбережений в долларах и евро Аналитик Сыроваткин: хранить сбережения в долларах и евро становится невыгодно

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что владение долларами и евро становится все более опасным и убыточным делом для россиян. Наличная валюта недружественных стран ненадежна и не приносит дохода, при этом за ее хранение на счетах приходится платить, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул, что счета с долларами и евро могут оказаться замороженными, поскольку кредитным организациям, которые попали под санкции, теперь позволено приостанавливать выполнение обязательств перед клиентами.

Сыроваткин напомнил, что власти России в настоящее время действуют, держа в уме дедолларизацию и девалютизацию экономики и финансовой системы. Именно поэтому, по мнению эксперта, держать валюты недружественных стран оказалось менее выгодно и более рискованно.

Ранее стало известно, что глобальная рецессия, новые «адские» санкции и резкое сокращение платежного профицита способны разогнать курс доллара до уровня в сто рублей. Такое предположение высказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Он подчеркнул, что параметры нового правила до настоящего времени неизвестны, в то же время Минфин готов возобновить интервенции.