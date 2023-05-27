Экономист спрогнозировал резкое снижение курса доллара в июне Экономист Разуваев: курс доллара в июне упадет до 65 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара в июне может упасть до 65 рублей, заявил в беседе с NEWS.ru экономист Александр Разуваев. Финансовый аналитик считает, что национальная валюта укрепится вместе с улучшением торгового сальдо, однако этому может помешать банковский кризис в США.

За счет логистики и снижения дисконта у нас улучшится торговое сальдо, соответственно, курс доллара составит 65 рублей. Остальные валюты укрепятся примерно так же. Что может помешать — это не новый долг, как говорят другие, а новая пандемия. Да, мы отрезаны от финансового рынка сейчас, но если будет мировая рецессия, рухнет все, — отметил экономист.

Разуваев также подчеркнул, что ожидает повышения потолка госдолга в США.

История с американским долгом завершится подъемом. Ситуация очень похожа на 2011 год, и в сухом остатке американцы действительно могут понизить суверенный рейтинг, но ничего страшного в этом нет, — заверил он.

При этом аналитик исключил какие-либо серьёзные политические потрясения. Высокая ключевая ставка, по его словам, играет на руку рублю.

Туристы в этот раз будут тратить намного меньше, чем раньше. Еще несколько лет назад россияне тратили на туризм около 13 млрд в год, какая цифра сейчас, не знаю, но она очень маленькая, — сообщил Разуваев.

Ранее экономист Валерий Масленников объяснил рост американского госдолга тем, что США построили финансовую пирамиду, которая основана на постоянном выпуске долларов с гособлигациями и их продаже третьим странам. По словам эксперта, эта пирамида рухнет только тогда, когда спрос на американские бумаги в мире если не прекратится, то хотя бы пойдет на спад.