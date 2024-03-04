Экономист перечислил скрытые уловки магазинов для дополнительной прибыли Экономист Беляев: магазины применяют запахи и музыку для стимулирования продаж

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Магазины могут использовать запахи и музыкальное сопровождение для стимулирования продаж, рассказал в беседе с «Москвой 24» финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев. Также, по его словам, маркетологи в магазинах используют трюки со скидками.

Многие продуктовые магазины заводят пекарни, размещают кофейные автоматы, потому что аромат свежеиспеченного хлеба и кофе дополнительно возбуждает аппетит. Соответственно, возникает желание взять лишние продукты, то есть даже то, что вам не очень-то и нужно, — объяснил экономист.

Кроме того, по его словам, крупные магазины включают музыкальное сопровождение, настраивающее на шопинг, и даже распыляют расслабляющие ароматы, которые способствуют возникновению у потребителя желания порадовать себя какой-либо покупкой. Еще одним способом оказать психологическое воздействие на клиента и заставить его потратить больше денег является трюк со скидками, когда торговая точка сначала выставляет более высокую цену на товар, держит ее некоторое время, а затем сбрасывает.

На потребителя, который присматривался к данному товару, это действует как спусковой крючок. При таких «скидках» магазин все равно обеспечивает себе достаточно высокую прибыль, — подчеркнул эксперт.

Также к совершению лишних покупок могут побуждать сообщения типа «Последний день», «Только у нас» и «Ликвидация товара», добавил Беляев.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что основной причиной шопоголизма, или необузданного желания покупать товары, даже если они не нужны, является подсознательная попытка компенсировать неудовлетворенность жизнью. По словам специалиста, причины этого поведения схожи с причинами других подобных зависимостей, в том числе алкогольной, наркотической или игровой.