Доступный рубль: нужно ли забирать деньги из банков сейчас Чем опасны фейки об ограничении на снятие наличных с карт

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Россиян предостерегли от необдуманного бегства из банков. Ранее в Сети начали распространяться слухи о введении лимитов на снятие наличных и запрет на досрочное закрытие вкладов. ЦБ оперативно отреагировал на появившуюся информацию, назвав её «фейком дня, а может быть, и месяца». Опасаться дефицита рублёвой наличности в России не нужно, соглашаются эксперты. А вот попытки забрать деньги из банков на волне массовой паники могут привести к нежелательным последствиям. Подробнее в материале NEWS.ru.

В Сети появилась информация, что Банк России якобы разослал письмо ряду кредитных организаций с просьбой ограничить выдачи срочных вкладов суммой до 1 млн рублей в месяц, утвердить лимит на снятие наличных в банкоматах не более 50 тысяч рублей и запретить досрочное прекращение вкладов. При этом уточнялось, что лимит на снятие наличных должен быть установлен уже с 1 июня.

В Центробанке назвали эти данные «фейком дня, а может быть, и месяца», отметив, что ложную информацию распространяли «анонимные Telegram-каналы».

Если вы всё-таки заволновались, несмотря на очевидные ляпы в поддельном письме, поясняем: проблемы с доступностью рублёвой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится. Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты, — говорится в Telegram-канале регулятора.

Центральный банк Российской Федерации Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению экономиста Семёна Новопрудского, после того как в марте в России были введены ограничения на обмен валюты и валютные вклады, теперь любой слух или вброс относительно ограничений на рублёвую наличность будет восприниматься как вполне реальный факт. Вот почему подобные фейки сейчас особенно опасны и ЦБ должен реагировать на них незамедлительно, считает эксперт.

Формально дефицит рублёвой наличности невозможен, потому что ЦБ может напечатать сколько угодно денег, — объясняет Новопрудский.

Но ограничения рублёвой наличности могут быть введены в случае любой новой внешнеполитической эскалации или в случае начала банковской паники — если россияне начнут под влиянием внешнеполитических событий «резко и массово» забирать деньги из банков, полагает экономист. Ещё одной угрозой он называет снижение ставок по вкладам на фоне роста безработицы и падения доходов населения. Люди могут начать забирать деньги из банков просто для того, чтобы закрывать личные кассовые разрывы и тратить на неотложные нужды, говорит эксперт.

Слухи об ограничениях наличных могут циркулировать с целью создания паники, которая может привести к повышенному снятию наличных и нередко к «бегству вкладов», соглашается доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Однако, по его словам, на сегодняшний день нет никаких оснований по ограничению выдачи наличных. Кроме того, с развитием системы безналичных расчётов роль наличных имеет тенденцию к снижению, замечает Гиринский.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган не исключает, что слухи могли пустить сами банки, чтобы часть населения побежала закрывать вклады (естественно, с потерей процентов), открытые в начале марта, когда ставки по вкладам резко выросли.

Безусловно, «утки» могли запуститься не совсем честными на руку менеджерами. Но в остальном нет никаких поводов для опасений, — убеждён Коган.

Стабильности банковского сектора глобально сейчас ничего не угрожает — главные банки государства достаточно спокойно и стойко отреагировали на санкции и отключение от SWIFT, многие банки из топ-20 продолжают спокойно работать с зарубежными счетами и здесь проблем как таковых нет, объясняет Коган.

Опасаться дефицита наличных тоже не нужно. Ограничения по выдаче денег в банкоматах могут быть только согласно тарифу карты/счёта, и никаких новых предписаний на эту тему ЦБ не выпускал. Более того, по словам эксперта, последние недели идут под знаком ослаблений ограничений: экономика страны в целом достаточно хорошо перенесла шок от конфликта на Украине и ограничений в финансовом секторе. Для того чтобы ограничения такого характера имели место, вокруг должен запуститься механизм максимального изолирования России от мировой экономики, но если этого не случилось раньше, совершенно точно не случится и сейчас, уверен Коган.

Справедливости ради стоит сказать, что в марте — апреле 2020 года россияне сняли более 1 трлн рублей наличными из банков. Но даже тогда ни ограничений на рублёвую наличность, ни моратория на снятие вкладов регулятор не вводил.

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По мнению экспертов, сбережениям россиян в банках не угрожает ничего, за исключением инфляции, которая в мае превысила 17,6%. Для сравнения: средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады мая составила 11,8% годовых.

Иными словами, частично обесцениваются даже те накопления, которые размещены на депозите. И в этом смысле хранить наличные — тем более не самое правильное решение. Вклады же приносят гарантированную доходность по сравнению со всеми другими вариантами инвестирования. В условиях экономической нестабильности желательно размещать вклады с учётом лимита — застрахованной суммы в 1,4 млн рублей. Если ваши сбережения больше этой суммы, лучше открыть вклады в разных банках, рекомендует финансовый эксперт Алексей Лашко.