Банки впервые за четыре года сократили продажи коллекторам долгов россиян

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Банки впервые с 2018 года сократили ниже 50% продажи просроченных долгов россиян сроком до двух лет. Доля проданных коллекторам долгов, по которым платежи не осуществляются в течение двух лет, составила 45,3% против 56,3% в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на данные коллекторской компании «Первое клиентское бюро» (ПКБ).

До этого банки, наоборот, активно избавлялись от такого рода долгов. Речь в данном случае идет о рынке цессии, когда коллекторы полностью выкупают долговые обязательства, а не выступают агентами банка по взысканию долгов за вознаграждение.

При этом увеличилось предложение «старых» долгов, по которым платежи не поступают 2-3 года и 3–5 лет. Доля таких портфелей в общем объеме цессии выросла на 4,7 п. п. в каждом сегменте до 23,2% и 16,3% соответственно.

Представители ПКБ считают снижение продаж «молодой» просрочки коллекторам временным явлением, так как не было активности среди покупателей таких проблемных кредитов.

Глобальный тренд на рост продаж долгов на ранней стадии сохраняется, доля этих долгов в структуре продаж в 2023 году вернется к 50% и, вероятно, превысит этот порог, — приводит издание слова управляющего директора ПКБ Павла Михмеля.

По мнению экспертов, банков, готовых продавать долги как можно раньше, становится больше. Это может быть связано с тем, что в 2023 году для них отменятся регуляторные послабления для кредитов и они будут вынуждены избавляться от проблемных долгов.

Ранее сообщалось, что задолженность по кредитам в России (за исключением ипотеки) с начала года выросла на 12% — до 986 млрд рублей. При этом доля проблемных кредитов уже приближается к 8% всех выданных банками.