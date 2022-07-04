Банки тестируют оплату СБП путём касания телефонов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

НСПК и банки тестируют новый способ оплаты по NFC-технологии в Системе быстрых платежей. Для приёма платежа клиента в данном случае используется технология SoftPOS, которая позволяет телефону выступать в качестве платёжного терминала, пишут «Известия».

В НСПК уточнили, что у клиента должно быть установлено приложение «СБПэй», так как платёж на стороне покупателя проходит через него. Утилита работает на Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13 версии. Платежи с помощью NFC по новому сценарию будут доступны, в частности, и владельцам айфонов. Такой приём оплаты можно будет использовать в различных торгово-сервисных предприятиях, поясняют в НСПК.

Уверены, что он будет востребован в том числе предприятиями малого и среднего бизнеса, так как позволяет превратить смартфон на базе операционной системы Android с NFC-модулем в мобильный терминал без приобретения другого дополнительного оборудования и быстро предложить клиенту удобный и безопасный способ безналичной оплаты, — приводит издание ответ собеседника из Национальной платёжной системы.

Некоторые банки уже провели успешное тестирование технологии и готовы к её промышленному использованию. Для совершения оплаты покупателю будет достаточно поднести телефон к смартфон-терминалу, выбрать банк оплаты на странице, которая автоматически откроется в браузере смартфона, и подтвердить операцию. После этого деньги моментально зачислятся на расчётный счёт предпринимателя.

Ранее крупнейшие российские банки в мае отметили резкий рост числа и объёмов платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей. Россияне стали использовать этот способ как замену Apple Pay и Google Pay и чаще оплачивать им покупки.