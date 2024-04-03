Алекперов стал самым богатым человеком России. Как он возглавил «ЛУКОЙЛ»?

Основатель и экс-президент нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов стал самым богатым человеком России по версии журнала Forbes. Сколько у него денег, как он возглавил «ЛУКОЙЛ» и какова стоимость компании?

Сколько денег у Вагита Алекперова

Как пишет Forbes, за год состояние бизнесмена увеличилось на $8,1 млрд. В результате он занял первое место в российском списке миллиардеров с состоянием в $28,6 млрд.

На второй строчке рейтинга оказался председатель правления газовой компании ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон, его состояние Forbes оценил в $27,4 млрд (за год состояние выросло на $5,8 млрд). Прошлогодний лидер, основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко, опустился на седьмое место, его состояние за год уменьшилось на $4,1 млрд — до $21,1 млрд.

Столько стоит компания «ЛУКОЙЛ»

По данным сайта CompaniesMarketcap.com, на начало апреля 2024 года рыночная капитализация (то есть стоимость всех акций) компании «ЛУКОЙЛ» составляла $57,51 млрд. Капитализация компании резко просела в 2022 году после начала СВО, потеряв 30,36% своей стоимости (около $16 млрд), однако в дальнейшем смогла «отыграть» все потери и выросла на 30,1% в 2023 году и еще на 10,72% с начала 2024-го.

Как пишет Forbes, в компании «Лукойл» по состоянию на 31 сентября 2021 года Алекперову принадлежало 28,3% акций.

В дальнейшем доля основателя резко сократилась. В апреле 2022 года компания объявила, что Вагит Алекперов досрочно сложил полномочия президента ПАО «Лукойл» и отказался от полномочий члена совета директоров компании. На тот момент он уже не являлся контролирующим акционером: на 31 марта 2022 года у него было 3,12% голосующих акций и 5,43% акций без права голоса.

«Бизнес Онлайн» называет главной причиной его ухода с поста президента компании санкции со стороны Великобритании после начала СВО. С 13 апреля Алекперову был закрыт въезд в Соединенное Королевство, а все его активы там заблокированы.

Как Алекперов стал основателем «ЛУКОЙЛА»

В интервью Владимиру Познеру в апреле 2012 года Алекперов подтвердил, что с 1968 года прошел все ступени работы в нефтяной промышленности — от рабочего-буровика до первого замминистра нефтяной и газовой промышленности СССР. В 1992-1993 годах он возглавил нефтяной концерн «ЛангепасУрайКогалымнефть», на базе которого было создано ОАО «ЛУКОЙЛ». После приватизации Алекперов стал крупнейшим акционером этой компании и ее президентом.

В интервью Познеру миллиардер рассказал, как проходила приватизация компании. Он подчеркнул, что не занимался скупкой ваучеров, полученных рабочими, как это происходило во многих других компаниях.

«В компании „ЛУКОЙЛ“ приватизационные процессы шли немножко по-другому, чем у других нефтяных компаний. У нас не было залоговых аукционов, у нас было по закону РФ — 5% пакет был отдан руководителям и коллективам нефтяной компании. После этого нас продавало государство — 6%, потом еще 8%... Последний пакет акций, который был продан государством — это 2004 год, [американская] компания „Коноко-Филлипс“ купила последние 9%, которые принадлежали государству. Поэтому у нас так называемой ваучерной приватизации не было, у нас не было никакой другой приватизации, у нас была приватизация одна — правительство продавало наши пакеты, когда ему необходимы были средства», — объяснил Алекперов.

По словам миллиардера, «каждый использует свой шанс» — и руководство «ЛУКОЙЛ» смогло использовать шанс, который предоставили им 1990-е годы.

Читайте также:

Плюс $8 млрд: кто из российских миллиардеров обогатился в 2024 году

Миллиардеры на Украине поредели: кто они, на чем сколотили состояние

Вечеринка для мультимиллиардера: что было на дне рождения Джеффа Безоса