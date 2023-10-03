100 рублей за доллар? Каким будет курс валют в октябре и на что повлияет Эксперты рассказали, как это повлияет на инфляцию и цены в России

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Курс доллара на Московской Бирже обновил максимум с середины августа и поднялся выше 100 рублей. К 11 утра вторника, 3 октября, он немного снизился. После последнего повышения ставки Центробанка рубль ненадолго укрепился, но потом вновь ослабел. NEWS.ru рассказывает, что будет с курсами валют до конца октября и как это может повлиять на стоимость импортных товаров.

Что происходит с курсами валют

На открытии валютной сессии на МосБирже во вторник курс доллара вырос на 0,49% (49 коп.), в моменте подскочив до 100,26 руб. Стоимость американской валюты превысила отметку в 100 руб. впервые с 14 августа. Курс евро увеличился на 0,22% (23 коп.) и достиг 104,72 руб. Курс юаня прибавил 0,37% (0,05 коп.) и составил 13,65 руб.

Правда, затем курсы валют немного скорректировались вниз. К 11.00 мск доллар опустился до 99,53 руб., евро — до 104,33 руб., юань — до 13,58 руб.

Что сегодня давит на рубль

Главный макрофактор, который сегодня давит на рубль, — дисбаланс денежных потоков, так как от экспорта в страну приходит меньше иностранной валюты, чем нужно для закупки импорта, заявил NEWS.ru аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. В итоге в России складывается дефицит иностранной валюты.

«Условно говоря, мы продали нефть за $100, и эти $100 отразились в статистике. На деле же иностранной валюты пришло меньше, потому что частично нам заплатили рублями, частично — рупиями, которые оказались впоследствии „заморожены“, и лишь частично — непосредственно долларами», — поясняет эксперт.

Не стоит сбрасывать со счетов такой фактор, как отток капитала. По словам Раманинова, ЦБ и власти намекают на возможные дополнительные меры по стабилизации рубля (обязательный возврат валютной выручки в стану и ограничения на вывод средств из страны). «Но подобные намеки могут лишь подстегивать вывод капитала. Если вы знаете, что скоро „окно“ закроется, то почему бы не выводить быстрее?» — рассуждает эксперт.

На рынке по-прежнему не хватает валюты, хотя потребность в ней значительная — на фоне такого дисбаланса предложения и спроса на валюту рубль и падает, подтверждает NEWS.ru эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Выручки от экспортеров мало, покупки валюты со стороны импортеров значительные, отток капитала существенный, а расходы государства в текущей геополитической обстановке высокие. Есть и фактор спекулятивной атаки против рубля», — перечисляет эксперт.

Накануне доллар на глобальном валютном рынке переписал годовой максимум, и все резервные валюты — евро, юань, иена — упали по отношению к нему на годовое дно. Также начали корректироваться взлетевшие цены на нефть, и баррель уже не $96, а ниже $90, напоминает Зельцер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с курсами валют в октябре

Это будет зависеть от действий Центробанка по сдерживанию инфляции и ситуации на мировом рынке нефти, предположил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «После того как курс доллара превысил 100 рублей, ему открылась дорога к отметке 104,25 рубля. Курс евро до конца месяца может превысить 105 рублей. Курс юаня может подняться до 13,60 рубля», —- прогнозирует эксперт.

Если власти не вмешаются в ситуацию путем словесных интервенций или конкретных действий (например, введением ограничений на движение капитала), то курс доллара уйдет выше 100 руб., ожидает Сергей Раманинов. Курс евро и курс юаня также могут несколько увеличиться, но это больше вопрос слабости рубля, говорит он.

Михаил Зельцер настроен более оптимистично. По его мнению, текущий биржевой курс валют и волатильность рубля расходятся с фундаментальной стоимостью российской валюты. «Сейчас рубль перепродан, а валюты перекуплены, и вряд ли это будет долго. Поэтому восстановление рубля — вопрос времени. В течение осени доллар видится ближе к 90 руб., чем выше 100 руб., — прогнозирует эксперт.

Аналитики УК «Альфа-Капитал» допускают, что доллар еще не раз попробует атаковать область 100–102 руб. «Но его более здоровым и адекватным торговым диапазоном является область 85–95 руб.», — отмечают они.

Рубль с головой зашел в зону перепроданности, поэтому технически напрашивается коррекция до 95 руб. за доллар уже чуть ли не на этой неделе, добавляет в разговоре с NEWS.ru финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Но после этого технических тормозов для девальвации уже не будет — только политические (перед выборами будут стараться удерживать рубль в районе 90–95 за доллар) или регуляторные (экспортеров могут обязать продавать валютную выручку в максимально возможном объеме), говорит он.

Как это повлияет на цены

По мнению Раманинова, импортные товары подорожают пропорционально росту курса доллара и даже несколько больше. Импортеры, ожидая дальнейшего падения рубля, могут закладывать «некоторую маржу безопасности» для себя, поясняет аналитик.

Повышение курса доллара и евро приведет к росту цен на импортные технику и электронику, автомобили, медицинские препараты, одежду и обувь, а также турпутевки (авиабилеты и проживание в отелях), перечисляет Вячеслав Антонов. Более того, санкции и сокращение ассортимента товаров могут привести к дефициту некоторых товаров на рынке, что также может спровоцировать рост их стоимости, допускает эксперт.

В перспективе повышение курса доллара и евро приведет к росту инфляции в целом, ведь многие товары и услуги в России зависят от импорта. «Импортные товары подорожают на величину ослабления рубля плюс инфляция. С середины сентября курс доллара вырос на 7,6%. Значит, стоит ожидать повышения цен примерно на 10–15% в течение двух месяцев», — прогнозирует Антонов.

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