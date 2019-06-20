https://static.news.ru/photo/ce4d0aa0-92e8-11e9-b9c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Siegfried Grassegger/imageBROKER.com/Global Look Press

Компания Ford Sollers официально закрывает завод во Всеволожске Ленинградской области. Последним рабочим днём станет 20 июня.

Об этом рассказал председатель профсоюза завода Михаил Сергеев, сообщает РИА Новости .

Он пояснил, что конвейер остановили ещё на прошлой неделе. Увольнения основной части работников пройдут 24–26 июня. Добровольное увольнение с получением дополнительного компенсационного пакета выбрало большинство сотрудников завода.

Ранее News.ru сообщал, что концерн Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, её размер не называется. Теперь активы компании выведены из-под залога. Это позволит Ford продать заводы в Набережных Челнах и Всеволожске. Концерн может выручить за них около 10 млрд рублей. В числе возможных покупателей называются Volkswagen и петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», собирающий также Kia.