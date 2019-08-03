https://static.news.ru/photo/ba645256-b637-11e9-ac0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу 4 августа. Теперь регионы могут разработать свои программы добровольного страхования, а люди — получить государственные гарантии возмещения стоимости потерянного дома.

Быстрее всего программы могут заработать в 14 регионах, которые для этого выбраны. Это Московская, Тверская, Ленинградская, Тюменская, Новосибирская и другие области. Попали в программу Забайкалье, Красноярский, Краснодарский, Хабаровский края, говорится в документе.

Такая программа страхования более 20 лет успешно действует в Москве, пишет РИА Новости/Прайм. По данным столичного правительства, это самый массовый вид добровольного страхования, по которому застрахованы более двух миллионов квартир. В более 80% случаев собственники вносят взносы через платёжки ЖКХ. В среднем платёж составляет 92 рубля в месяц.

Района города, согласно действующей в Москве программе страхования, закреплены за конкретными страховщиками. Такую же систему можно внедрить в других городах России.

В перечень страховых рисков входит гибель жилья в результате ЧС, сюда же можно добавить повреждение дома из-за ЧС или локального пожара, взрыва газа, залива соседей, падения самолётов. При гибели жилья страховщик выплачивает 300-500 тысяч рублей, остальная сумма доплачивается из бюджета. Это доля, установленная правительством РФ.

В остальных случаях доля участия страховщика может составлять от 30 до 95%, остальное выплачивает регион. Размер возмещения ущерба высчитывается, исходя из площади жилья, помноженной на среднюю стоимость квадратного метра в регионе.

Ранее News.ru сообщал, что протечки в трубах, перепады напряжения, пожары, ограбления и всевозможные другие неприятности, которые приводили к повреждению жилья или утере имущества, происходили с каждым третьим жителем России. Однако лишь 3% сограждан добровольно страхуют своё жильё, сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).