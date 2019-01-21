Железная дорога Москва-Казань влетит в копеечку

https://news.ru/storage/news/000ed4800074d8284421f167c86fe1cd/29c31a40-cb02-4b24-b62c-8480e0efd0ca_850.jpg Геодакян Артем/TASS

Одобрено строительство первого участка ВСМ

Строительство первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Казань (до Нижнего Новгорода) оценочной стоимостью 621,5 млрд рублей признано целесообразным. Решение принято на совещании у вице-премьера Максима Акимова. Теперь правительство предлагает предусмотреть на проект 200 млрд рублей в бюджете (ещё 200 млрд выделит ОАО РЖД, а остальную сумму — не выбранные пока частные инвесторы) и начать процесс обнуления налога на имущество ВСМ.

Речь пока идёт о прокладке новой выделенной железнодорожной линии длиной 301 км на участке Железнодорожный (Московская область) — Гороховец (Владимирская область) для поездов со скоростями до 400 км/ч, а также об организации движения пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода, включая участки уже существующей инфраструктуры. На ВСМ, по прогнозу, придётся около 40% всех пассажиров между столицей и Нижним Новгородом, сообщили «Коммерсанту» в РЖД. Сергей Булкин/News.ru

Выигрыш перед самолётом

Время в пути между этим двумя городами, с учётом семи остановок, составит 2 часа 31 минуту. Сейчас самый быстрый поезд до Нижнего Новгорода («Стриж») идёт 3 часа 40 минут, сокращение времени до двух часов даёт выигрыш перед самолётом, отмечают эксперты.

ВСМ Москва — Казань протяжённостью 762 км планируется как часть ВСМ «Евразия», позволяющей проехать от Берлина до Пекина за 2,5 суток. Проект признан одним из наиболее проработанных и перспективных, сообщил «Известиям» глава РСПП Александр Шохин. По словамректора РАНХиГС Владимира Мау, «такого рода проекты — это не про связь двух городов, это про геополитическое положение страны».

«И пойдёт ли дорога „Москва — Казань“ до Пекина или до Токио — вот это интересный и важный вопрос. Он действительно долгосрочный и стратегический, а не так: до Пекина или до Сочи строить скоростную дорогу», — заметил Мау в интервью Business FM.

Нет никаких сомнений: России нужны скоростные магистрали, рассуждает аналитик. Однако, по его мнению, это не тот вопрос, который можно просто посчитать, и сказать, что вот это вот так-то окупится. Это «вопрос политической связанности территории, а не экономической эффективности поездок».

Вопрос целесообразности

Между тем у проекта ВСМ Москва — Казань есть немало серьёзных противников, выдвигающих свои контрдоводы. Глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов не видит в нём никакой экономической целесообразности. Министр транспорта Евгений Дитрих считает, что из-за проекта придётся пересматривать планы развития внутренней авиации, с которой ВСМ будет конкурировать за пассажиропоток. А гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров убеждён, что Россия объективно не готова к его реализации «с точки зрения благосостояния населения и с точки зрения расстояний и потенциального пассажиропотока, который имеется».

«Проблему ускорения железнодорожного сообщения можно решить и без сооружения чрезмерно дорогостоящей ВСМ, путём локальной модернизации действующих линий, по которым можно запустить комфортабельные поезда типа «Сапсан», «Ласточка» и «Иволга», — говорит Бурмистров.

Эта вечная коррупция

Старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов согласен с тем, что подобные инфраструктурные проекты нужны стране. Вопрос в том, во сколько такие начинания обходятся, отмечает он.

«Да, строить скоростные магистрали нужно, если мы хотим идти в будущее, а не ездить на старых электричках. Но в России любой проект влетает в копеечку, и в этом виновата наша пресловутая коррупция, здесь уже ничего не поделаешь. Скандалы вокруг госзакупок, вокруг безбожно завышенных цен возникают регулярно. Наверное, в таких случаях надо более жёстко контролировать расходы», — говорит Дроздов в комментарии для News.ru.

Очень часто бывает так, продолжает он, что когда какой-то новый проект рассчитывается по стоимости, уже в процессе строительства выясняется, что денег требуется в разы больше. И это происходит не только в России, это общемировая практика. Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

В ноябре 2018 года, напомним, Владимир Путин засомневался в необходимости строительства пилотного участка первой в России ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода. Задавшись вопросом, «нужна ли вообще ВСМ за такие деньги», президент поручил правительству дополнительно проанализировать, насколько дорога окажется в итоге эффективной, и за какое время она может окупиться.

По плану комплексного развития инфраструктуры РФ, осуществление проекта должно начаться до 2024 года. Предполагается, что на стадии строительства, которым займётся дочерняя структура ОАО «РЖД» — ОАО «Скоростные магистрали», будет создано более 370 тысяч рабочих мест. В ноябре 2018 года на форуме «Транспорт России» было объявлено, что подвижной состав для ВСМ Москва — Казань будет представлять собой 12-вагонный поезд с распределённой тягой, вместимостью 743 пассажира. Строительство объединит территории семи субъектов РФ: Москва, Московская область, Владимирская область, Нижегородская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл и Республика Татарстан.