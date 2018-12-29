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В РФ могут вырасти пособия по безработице

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Пособия по безработице в России могут увеличиться. В 2019 году в правительстве будет обсуждаться вопрос возможного перехода к новой модели их формирования.

Как выяснила газета «Известия», в кабмине надеются увеличить пособие по безработице, перейдя к страховой модели его формирования. Подразумевается, что компании будут делать отчисления в специальный фонд, который будет использоваться для выплат оставшимся без работы гражданам.

По расчётам, такая модель позволит увеличить размер выплат до уровня прожиточного минимума или даже до 45% от заработка на последнем месте работы.

Такие нововведения могут решить проблему недостаточного размера пособия, надеются в правительстве. В 2019 году оно будет составлять от полутора до восьми тысяч рублей, а для предпенсионеров — до 11,3 тысячи рублей.

Как ранее писал News.ru, Минтруд прогнозирует массовые увольнения сотрудников банков из-за продолжающейся «чистки» рынка и закрытия кредитных организаций. Потерять работу могут и работники транспортной сферы, а также занятые на производстве электрооборудования или машин.


#пособия #правительство #безработица
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