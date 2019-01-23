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В «Газпроме» рассказали о рисках отказа от льгот на плиты

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Директор Института национальной энергетики, главный редактор журнала «Газпром» Сергей Правосудов считает, что переход россиян на газовые плиты может привести к увеличению числа взрывов бытового газа в домах России.

«Важно понимать, что за защищенность дома отвечает ТСЖ или управляющая компания, где нет специалистов по газовой безопасности. И тут включается человеческий фактор, необходимо нанимать специалистов из газовых компаний», — передаёт слова Правосудова ФАН.

По его мнению, во всех квартирах нужно установить датчики, показывающие уровень метана в воздухе.

Как ранее писал News.ru, правительство России планирует отменить льготные тарифы для россиян, пользующихся электрическими плитами. Новые социальные нормы потребления электроэнергии предложило ввести Минэкономразвития.


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