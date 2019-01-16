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В 2019 году на малый и средний бизнес придётся 23% экономики

Антон Силуанов Сергей Булкин/News.ru

Антон Силуанов

экономика [ версия для печати ]

В 2019 году на малый и средний бизнес в экономике РФ придётся доля в 23%. Об этом на совещании у президента рассказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам министра, в этом году на малых и средних предприятиях будет занято около 19,6 млн человек, а доля малого и среднего бизнеса увеличится до 23% экономики. В рамках соответствующего национального проекта стоит задача увеличить этот показатель до 32%, напомнил Силуанов.

Также глава Минфина рассказал о ходе реализации пилотного проекта по налогообложению самозанятых, который с начала года стартовал в четырёх регионах РФ.

«Мы видим, что в период только с начала года около 10 тысяч самозанятых зарегистрировано в рамках такого режима», — сказал он.

Как ранее писал News.ru, в РФ разработают специальную дорожную карту, которая позволит снизить избыточные регуляторные требования к бизнесу. Об этом рассказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.


#экономика #бизнес #МИНФИН #силуанов
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