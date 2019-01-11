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В 2018 году ФНБ вырос почти на 300 млрд рублей

Anton Belitsky/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличился за 2018 год на 283 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Как следует из сообщения ведомства, совокупный объём ФНБ составил по состоянию на 1 января 2019 года 4,036 трлн рублей. В долларовом исчислении ФНБ сократился на $7,1 млрд, составив $58,097 млрд.

За декабрь объём фонда сократился в рублях на 532 млрд рублей, по состоянию на 1 декабря 2018 года объём ФНБ достигал 4,568 трлн рублей. В долларах ФНБ потерял в декабре $10,5 млрд, с $68,55 млрд на начало декабря.

За период с 15 по 31 декабря совокупная расчётная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России — 3 млрд 430,3 млн рублей ($49,4 млн). Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 декабря — 489 млрд 716,7 млн рублей.

В 2018 году совокупный доход от размещения средств фонда в разрешённые финансовые активы достиг 58 млрд 195,6 млн рублей ($923,3 млн).

Как ранее писал News.ru, инвестиции средств ФНБ в иностранные активы с декабря 2017 по май 2018 года оказались убыточными. Такие данные следуют из опубликованных материалов Счётной палаты РФ.


#рост #доходы #резервы #ФНБ
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