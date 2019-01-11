В 2018 году ФНБ вырос почти на 300 млрд рублей

https://news.ru/storage/news/e40a773fd6addf07b7b7c9d8867f6bef/1cd63195-df02-4cad-9998-e94c3f971ef2_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличился за 2018 год на 283 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Как следует из сообщения ведомства, совокупный объём ФНБ составил по состоянию на 1 января 2019 года 4,036 трлн рублей. В долларовом исчислении ФНБ сократился на $7,1 млрд, составив $58,097 млрд.

За декабрь объём фонда сократился в рублях на 532 млрд рублей, по состоянию на 1 декабря 2018 года объём ФНБ достигал 4,568 трлн рублей. В долларах ФНБ потерял в декабре $10,5 млрд, с $68,55 млрд на начало декабря.

За период с 15 по 31 декабря совокупная расчётная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России — 3 млрд 430,3 млн рублей ($49,4 млн). Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 декабря — 489 млрд 716,7 млн рублей.

В 2018 году совокупный доход от размещения средств фонда в разрешённые финансовые активы достиг 58 млрд 195,6 млн рублей ($923,3 млн).

Как ранее писал News.ru, инвестиции средств ФНБ в иностранные активы с декабря 2017 по май 2018 года оказались убыточными. Такие данные следуют из опубликованных материалов Счётной палаты РФ.