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«Турецкий поток» придёт в Сербию в апреле 2020 года

Axel Schmidt/nord-stream2.com

экономика [ версия для печати ]

Ввод в строй сербского участка «Турецкого потока» состоится до конца апреля 2020 года. Об этом рассказал генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович.

В эфире телеканала РТС он сообщил, что строительные работы планируют начать в период с 15 по 30 марта. Партнёрство с «Газпромом» является крайне значимым для сербской стороны, сказал он.

«Расширение ПХГ „Банатски двор“ будет стоить 60 млн евро, также мы должны построить новое подземное хранилище, к которому подключится новый магистральный газопровод от болгарской границы, стоимость этого проекта около 20 млн евро. Газопровод должен начать действовать до конца апреля следующего года, это хорошие новости и для потребителей в Сербии», — заявил он.

Как рассказал глава «Сербиягаз», маршрут нового газопровода будет приблизительно соответствовать планам «Южного потока» — сербский участок «Турецкого потока» будет начинаться от границы с Болгарией у города Заечар, а заканчиваться у города Хоргош на границе с Венгрией. Входная мощность газопровода составит 13,88 млн кубометров, выходная примерно 10 млн кубометров газа, заявил директор компании.

Ранее возможности продления «Турецкого потока» до Сербии обсуждали президент РФ Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич в ходе визита российского президента в балканскую страну. По словам российского президента, страна готова инвестировать около $1,4 млрд в развитие инфраструктуры Сербии, чтобы проложить ветку газопровода через эту страну.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что линейная часть «Турецкого потока», которая пройдёт по территории Сербии, будет построена до конца 2019 года, писал News.ru.


#строительство #сербия #газопровод #турецкийпоток
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