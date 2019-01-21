Страховщики сомневаются в популярности ОСАГО на три года

https://news.ru/storage/news/6be461f03b017fa96fc9d70442993864/b7b53fdf-63bd-4fcc-b577-01a6299d1b1c_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Автолюбители вряд ли проявят большой интерес к договорам ОСАГО на три года. Такое мнение озвучил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, большинство автовладельцев продолжит приобретать договоры сроком на год, так как по ним будет оцениваться характер вождения автолюбителя, попадал ли он в ДТП и другие, сказывающиеся на цене полиса параметры.

Помимо этого, возникает необходимость введения дополнительных норм в закон об ОСАГО в связи с тем, что страховщик обязан заключать такие договоры с клиентами, поскольку это обязательный вид страхования. В то же время предлагаемые правительством изменения носят добровольный характер и предполагают согласие и клиента и страховой компании.

Замминистра финансов Алексей Моисеев 18 января сообщил, что нормы об увеличении сроков действия договоров ОСАГО и лимитов выплат исключены из законопроекта о реформе автогражданки. Это было сделано для того, чтобы не задерживать продвижение остальных поправок. Исключённые нормы могут быть вынесены в отдельную инициативу.

Полис обязательного страхования гражданской ответственности в России могут прикрепить к водителю. ОСАГО будет действовать в отношении любого однотипного транспортного средства, которое находится во владении у автолюбителя. При этом категория машины должна совпадать с категорией, указанной в страховом полисе, писал ранее News.ru.