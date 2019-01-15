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Стоимость криптовалюты петро увеличилась в несколько раз

Boris Vergara/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в четыре раза поднял стоимость криптовалюты петро до 36 тыс. суверенных боливаров за единицу. Минимальная зарплата будет установлена в половину петро и начнёт применяться с 15 января.

Повышение стоимости национальной криптовалюты Мадуро объяснил усилением динамики с экономической войной. Заявления венесуэльского лидера транслируются в YouTube.

До повышения минимальная зарплата в стране составляла 4,5 тыс. суверенных боливаров. Распространяться повышение будет на госслужащих.

Ранее News.ru сообщал, что петро была выпущена в оборот 20 февраля прошлого года. Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти, а президент страны Николас Мадуро определил стоимость одного петро в цену одного барреля местной нефти — $60 (3,6 тысячи новых суверенных боливаров).


#венесуэла #криптовалюта #николасмадуро
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