Старые указатели принесли метрополитену 2,1 млн рублей

https://news.ru/storage/news/7de9d59fe49bbb99de2d65a8613a2f3b/5201b1eb-781d-4cb2-8b99-974aacdf5977_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Более 350 старых указателей метро продано Московским метрополитеном. На их продаже столичная подземка выручила более 2,1 млн рублей.

В пресс-службе метро сообщили, что старые лайтбоксы начали продавать по просьбе самих пассажиров. Пик продаж пришёлся на 27 декабря — было продано 94 указателя. Наибольшую популярность у москвичей снискали лайтбоксы с надписями «Выход в город», «Вход в метро» и «Переход прекращается в час ночи».

Ранее News.ru писал о том, что пассажиры столичной подземки забыли более 200 предметов в новогодние каникулы. Самыми необычными из них стали посох Деда Мороза и накладная борода.