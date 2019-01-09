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Старые указатели принесли метрополитену 2,1 млн рублей

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Более 350 старых указателей метро продано Московским метрополитеном. На их продаже столичная подземка выручила более 2,1 млн рублей.

В пресс-службе метро сообщили, что старые лайтбоксы начали продавать по просьбе самих пассажиров. Пик продаж пришёлся на 27 декабря — было продано 94 указателя. Наибольшую популярность у москвичей снискали лайтбоксы с надписями «Выход в город», «Вход в метро» и «Переход прекращается в час ночи».

Ранее News.ru писал о том, что пассажиры столичной подземки забыли более 200 предметов в новогодние каникулы. Самыми необычными из них стали посох Деда Мороза и накладная борода.


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