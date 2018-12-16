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США рассказали Германии об ужасах «Северного потока-2»

Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Представитель Госдепартамента США Роберт Палладино призвал Германию прислушаться к странам-соседям, которых пугает и беспокоит проект «Северный поток — 2».

Он напомнил, что принятая 12 декабря резолюция Европарламента осуждает строительство газопровода в обход Украины, а также напоминает о важности роли Киева в европейской сети энергопоставок.

Представитель Госдепа подчеркнул, что реализация Кремлевского проекта представляет угрозу безопасности соседних с Германией стран.

Кроме того, он назвал «Северный поток — 2» политическим проектом.

При этом власти Германии остались при своём мнении, заявив, что проект имеет исключительно коммерческую основу. Резолюцию Европарламента проигнорировали также власти Финляндии, сообщает РИА Новости.

Российский «Газпром» является единственным владельцем компании Nord Stream 2 AG, компании — оператора проекта. Европейскими партнёрами компании, которые обязались профинансировать половину стоимости проекта строительства, выступают компании Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Ранее News.ru писал о том, что в проект строительства газопровода «Северный поток — 2» уже вложено более 6 млрд евро. Об этом рассказал председатель правления Wintershall Марио Мерена.


#сша #северныйпоток-2 #германия
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