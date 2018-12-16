США могут обогнать Россию в экспорте нефти

https://news.ru/storage/news/21ef2546af129f00078131351cb0cd48/f3ba4974-1861-4e3d-beb8-31abd36fd863_850.jpg Игорь Зарембо/РИА Новости

США менее чем за три года могут обогнать Россию по объёмам экспорта нефти. Уже к концу 2020 года зарубежные поставки американской нефти могут превысить 5 млн баррелей в сутки, тогда как российский экспорт останется на этом уровне.

«В целом экспорт жидких углеводородов из США, включая нефть, нефтепродукты и газовый конденсат, к концу 2019 года может превысить 10 млн баррелей в сутки, что лишит Саудовскую Аравию статуса крупнейшего экспортёра нефти в мире», — цитирует ТАСС исследование международной консалтинговой компании IHS Markit.

Россия, США и Саудовская Аравия — крупнейшие производители нефти в мире, на их долю приходится 40% всей мировой добычи. Однако в сфере экспорта США долгое время оставались аутсайдером.

Ранее News.ru писал, что госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует радикально сократить поставки нефти и нефтепродуктов в США. Таким образом в Эр-Рияде хотят сдержать рост запасов углеводородов в стране. На снижение поставок в Саудовской Аравии хотят пойти уже в январе. Таким образом, как отмечают эксперты, экспорт углеводородов в Штаты из Саудовской Аравии может вновь достигнуть 30-летнего минимума, установленного в конце 2017-го, — не более 582 тыс. баррелей в день, что на 40% меньше, чем за последние месяцы текущего года.