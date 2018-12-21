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Совфед последовал примеру Госдумы и повысил МРОТ

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Совет Федерации РФ принял законопроект о плановом увеличении МРОТ на 117 рублей. Документ вступит в силу в следующем году.

С первого января 2019-го минимальная зарплата в России составит 11 тысяч 280 рублей, пишет Nation News. Решение также было одобрено Госдумой и Минтрудом. Нововведение коснётся более 3,5 млн граждан, в том числе около 2 млн сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

В 2018-м учащиеся российских колледжей и вузов потребовали повысить стипендию до уровня не ниже регионального МРОТ. По их словам, нынешних доходов не хватает даже на еду.

Ранее News.ru сообщал об увеличении пенсий военным, а также для тех, кто проходил службу в органах внутренних дел, войсках Росгвардии, в пожарной охране и органах по борьбе с наркотиками. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.


#Совфед #мрот
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