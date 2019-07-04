Сбербанк может предоставить клиентам возможность переводить средства с кредитных карт на карты других банков.
О возможном появлении такой услуги в будущем заявил в кулуарах Международного финансового конгресса зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. При этом он отметил, что первоочередной задачей является реализация другого нововведения — перевода денег с кредитных карт на дебетовые внутри банка.
По словам Ведяхина, данная услуга появится в мобильном приложении в ближайшие месяцы, а в веб-версии она уже доступна, сообщает
Ранее News.ru писал, что у Сбербанка появился новый сервис перевода средств внутри страны. Для того чтобы им воспользоваться, не обязательно быть клиентом финансовой организации, достаточно являться жителем России.