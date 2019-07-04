https://static.news.ru/photo/70d69864-9e6e-11e9-a4d5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Сбербанк может предоставить клиентам возможность переводить средства с кредитных карт на карты других банков.

О возможном появлении такой услуги в будущем заявил в кулуарах Международного финансового конгресса зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. При этом он отметил, что первоочередной задачей является реализация другого нововведения — перевода денег с кредитных карт на дебетовые внутри банка.

По словам Ведяхина, данная услуга появится в мобильном приложении в ближайшие месяцы, а в веб-версии она уже доступна, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что у Сбербанка появился новый сервис перевода средств внутри страны. Для того чтобы им воспользоваться, не обязательно быть клиентом финансовой организации, достаточно являться жителем России.