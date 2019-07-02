https://static.news.ru/photo/22d31e0a-9c55-11e9-9292-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%. Это случится из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

Минфин собирается доначислить импортёрам в общей сложности 4–7 млрд рублей налога за три последних года. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию.

Проблема возникла из-за разночтений постановления правительства о льготной ставке НДС. Трактуют его по-разному в Минфине и Минсельхозе.

В Минфине уверены, что раз добавки включены в льготный перечень с 1 апреля 2019 года, то нет оснований до этого срока применять к импортёрам льготную ставку. В Минсельхозе с этим не согласны.

Ранее News.ru сообщал, что по данным Федеральной службы государственной статистики, за последние 12 месяцев средняя цена по стране за 1 кг сосисок и сарделек выросла на 8% и составила 367,97 рубля. Согласно подсчётам Росстата, средняя цена на данные колбасные изделия за десять лет выросла на 200%. Средний рост цен на сосиски и сардельки в РФ за последние десять лет стабильно обгоняет средний уровень инфляции.