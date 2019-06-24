Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.
По его словам, Россия рассчитывает продолжить поставки газа через Украину на «экономически рентабельных условиях». При этом заметил, что введение в строй «Северного потока — 2» никак не отразится на транзите по действующим маршрутам, сообщает
Ранее News.ru сообщал, что российская компания «Газпром» должна выполнить решение Стокгольмского арбитража, обязавшего сырьевого гиганта поставлять Украине ресурсы по более низкой цене, чем это было обговорено ранее с «Нафтогазом», заявил представитель президента Незалежной Андрей Герус. Он добавил, что Киев всегда будет настаивать на скидке во время обсуждений поставок голубого топлива для нужд страны.