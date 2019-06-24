https://static.news.ru/photo/09a3a79c-9610-11e9-b87f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.

По его словам, Россия рассчитывает продолжить поставки газа через Украину на «экономически рентабельных условиях». При этом заметил, что введение в строй «Северного потока — 2» никак не отразится на транзите по действующим маршрутам, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru сообщал, что российская компания «Газпром» должна выполнить решение Стокгольмского арбитража, обязавшего сырьевого гиганта поставлять Украине ресурсы по более низкой цене, чем это было обговорено ранее с «Нафтогазом», заявил представитель президента Незалежной Андрей Герус. Он добавил, что Киев всегда будет настаивать на скидке во время обсуждений поставок голубого топлива для нужд страны.