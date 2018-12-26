России будет сложно реализовать проект Севморпути в одиночку

https://news.ru/storage/news/8358d41ecc38b2f54ce208f497eb0038/dee49b89-6aa4-4486-9a1c-480bf3c8d90d_850.jpg MOD Russia/Global Look Press

Посол РФ в Китае Андрей Денисов заявил, что России будет сложно в одиночку реализовать проект Северного морского пути. Он требует больших инвестиций и усилий.

«Это действительно перспективный проект: вы знаете, что существуют подсчёты, насколько это укорачивает путь с точки зрения дистанции, дней плавания и всего остального», — сказал посол.

По его словам, Россия вряд ли сможет самостоятельно обустроить часть пути, связанную с навигационным обслуживанием или портовым хозяйством.

На сегодняшний день путь из Азии в Европу по южному маршруту через Суэцкий канал занимает 34 дня, а по арктической трассе суда идут 23 дня. Это преимущество возникло благодаря увеличению периода навигации с июля по октябрь из-за таяния льдов на 13% только за последнее десятилетие. Ещё одно преимущество северного маршрута — отсутствие пиратов, которые осложняют судоходство в районе Африканского Рога в горловине Красного моря. Также плюсом является и «отсутствие очередей», как в Суэцком канале.

Как ранее писал News.ru, вице-премьер Максим Акимов заявил, что проект Северного морского пути будет согласован к концу февраля 2019 года. По его словам, оператором СМП станет госкорпорация «Росатом».