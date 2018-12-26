USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,272 $   Brent50.47 $ Bitcoin3,873.64 $
МОСКВА-9°C09:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

России будет сложно реализовать проект Севморпути в одиночку

MOD Russia/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Посол РФ в Китае Андрей Денисов заявил, что России будет сложно в одиночку реализовать проект Северного морского пути. Он требует больших инвестиций и усилий.

«Это действительно перспективный проект: вы знаете, что существуют подсчёты, насколько это укорачивает путь с точки зрения дистанции, дней плавания и всего остального», — сказал посол.

По его словам, Россия вряд ли сможет самостоятельно обустроить часть пути, связанную с навигационным обслуживанием или портовым хозяйством.

На сегодняшний день путь из Азии в Европу по южному маршруту через Суэцкий канал занимает 34 дня, а по арктической трассе суда идут 23 дня. Это преимущество возникло благодаря увеличению периода навигации с июля по октябрь из-за таяния льдов на 13% только за последнее десятилетие. Ещё одно преимущество северного маршрута — отсутствие пиратов, которые осложняют судоходство в районе Африканского Рога в горловине Красного моря. Также плюсом является и «отсутствие очередей», как в Суэцком канале.

Как ранее писал News.ru, вице-премьер Максим Акимов заявил, что проект Северного морского пути будет согласован к концу февраля 2019 года. По его словам, оператором СМП станет госкорпорация «Росатом».


самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
спорт
Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой

читайте также
экономика 17:16, 10 декабря 2018
Проект развития Севморпути согласуют к началу 2019 года
общество 14:46, 9 декабря 2018
Россия облагородит Северный морской путь
в мире 13:45, 10 сентября 2018
Эксперт рассказал о давлении на РФ из-за Севморпути
Лента новостей
экономика 09:24
Нефть торгуется разнонаправленно
в мире 09:06
Психиатрическое обследование Никулина будет продолжено
спорт 08:57
Брагин определился с капитаном «молодёжки»
общество 08:45
Дмитрий Аленичев лишился прав из-за пьяной езды
спорт 08:36
В бойца UFC кинули гранату
Другие новости
экономика 09:24
Нефть торгуется разнонаправленно
экономика 08:12
Долги закрывают границу
Почти 5 млн жителей России рискуют не поехать на Новый год за рубеж
экономика 06:35
РФ вошла в топ-10 стран c дешёвым мобильным Интернетом
экономика 04:31
Россияне стали активно скупать недвижимость за рубежом
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top