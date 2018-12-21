Россельхознадзор снял ограничения с продуктов из Белоруссии

Россельхознадзор принял решение снять временные ограничения на поставки животноводческой продукции с белорусского предприятия «Пружанский молочный комбинат». Основанием для решения стали гарантии со стороны департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии.
В Минсельхозе республики заверили, что производство и реализация товаров соответствуют всем условиям, нарушения устранены. Ограничения снимаются с 24 декабря 2018 года.
Ввоз продукции будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля, передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что Россельхознадзор приостановил поставки китайских кормов для животных. Ограничительная мера связана с борьбой с распространением вируса африканской чумы свиней.