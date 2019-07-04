Территориальные управления Росимущества за два с половиной года уничтожили более 600 тонн конфискованного продовольствия и одежды. Общая стоимость контрафакта составила 493 млн рублей. Об этом News.ru рассказали представители федерального агентства.

Беспощадное уничтожение жвачки и шоколадных яиц с сюрпризом

Росимущество занимается массовым уничтожением конфискованных товаров. Правовой статус такого имущества различен: конфискованное, обращённое в собственность государства, признанное бесхозяйным, вещественные доказательства по уголовным делам. Агентство самостоятельно не анализирует стоимость контрафакта, лишь учитывает цену, указанную передающими органами.

Перед утилизацией конфискованные товары сортируют на почти 90 различных категорий и подвидов. Существенную часть такой продукции традиционно занимают предметы одежды: обувь, чулочно-носочные изделия, головные уборы, перчатки, нижнее белье и т.д. В прошлом году на полигоны ушли 24 тонны одежды стоимостью 232 млн рублей, что превысило показатели 2017 года вдвое. С начала нынешнего года уничтожено всего 8 тонн контрафакта на 19 млн рублей. Всего за последние два с половиной года на полигоны попало 40 тонн продукции лёгкой промышленности на 366 млн рублей.

BAO/imageBROKER.com/Global Look Press

Среди уничтожаемых товаров легпрома могут быть как товары, изъятые и конфискованные по причине их контрафактности, так и из-за отсутствия маркировки, несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, по причине нарушения правил и условий торговли, — сообщили News.ru в агентстве.

Также подлежат уничтожению значительные объёмы продовольствия, включая напитки, жевательные резинки и кондитерские изделия. Всего 561 тонна на сумму 127 млн рублей за два с половиной года. Количество утилизируемых продовольственных товаров за прошлый год выросло в 2,1 раза в натуральном значении и в 2,8 раза — в стоимостном. Также примечательно, что в 2018 году ведущим «проблемным» направлением выступали шоколадные яйца с сюрпризом, а годом ранее — жевательная резинка.

Как правило, специалисты уничтожают изъятое сотрудниками полиции имущество на городских полигонах. По регламенту, для предотвращения попадания таких товаров в повторный хозяйственный оборот, весь процесс снимается на фото и видео. Непосредственной утилизацией занимаются победители тендеров Росимущества на сайте госзакупок.

Уничтожение изъятой из незаконного оборота или конфискованной контрафактной продукции осуществляется путём приведения такого имущества в полную негодность, в результате чего имущество не подлежит восстановлению и не может быть использовано по назначению. Например, путём сжигания, измельчения, размалывания бульдозером на полигоне твёрдых бытовых отходов, — уточнили специалисты.

Регионы РФ, в которых уничтожено наибольшее количество одежды: Приморский край, Курская, Белгородская, Иркутская области, Бурятия, Забайкальский край, Владимирская область, Краснодарский край и Республика Адыгея. Больше всего продовольствия утилизируют в Санкт-Петербурге и Ленобласти, в Приморском крае, в Псковской, Новгородской, Ростовской областях, а также в Северной Осетии.

Anusak Laowilas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впрочем, до утилизации доходит не всегда. Иногда такому решению предшествуют торги изъятого имущества. Они могут быть организованы, к примеру, при попадании в руки полицейских ценных икон, предметов церковного обихода и т.д. Однако в случае нереализации, имущество всё равно уничтожается.

Федеральное агентство не давит санкционку и алкоголь

Объёмы уничтоженных товаров Росимуществом и Федеральной таможенной службой (ФТС) существенно отличаются. Так, ФТС вместе с Россельхознадзором и Роспотребнадзором уже пять лет занята «захоронением» так называемого санкционного продовольствия. В прошлом году таможенники выявили 71 тыс. тонн запрещённых к ввозу в РФ товаров, 7,2 тыс. тонн санкционных продуктов.

Росимущество не занимается «санкционным» направлением. Уничтожение спиртосодержащей продукции также не профиль данной организации. Конфискованные бесхозные партии алкоголя передаются для захоронения на полигоны в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.

Сергей Лантюхов/News.ru

Исключительно на уничтожение направляется продукция, если соответствующий вывод содержится в решении суда. Продукты питания отправляются на полигоны практически всегда.

Большая часть конфискованной пищевой продукции направляется на уничтожение или утилизацию (переработку), так как это продукция с истёкшими сроками годности, не соответствующая требованиям законодательства о качестве и безопасности пищевой продукции, без надлежащих документов соответствия, изъятая контрольными органами по причине нарушений условий хранения и реализации, — сказано в отчёте Росимущества.

Независимо от выбранного способа, уничтожение контрафактной продукции должно обеспечивать соблюдение законодательства об охране окружающей среды и благополучия человека, а также законодательства об отходах, напоминают в агентстве.

Многие общественные деятели, политики, публицисты не раз выступали против практики утилизации продуктов питания и одежды. Однако Росимущество, ФТС и другие службы по-прежнему вывозят санкционные и контрафактные товары на полигоны.