Названы регионы с самым низким налогом на дорогие автомобили

https://news.ru/storage/news/b816aa8df15014a3da7c81ddd7d0ca2b/e58b934e-1976-4921-982b-7743a2736f7d_850.jpg Rene Fluger/CTK/Global Look Press

Эксперты назвали регионы РФ с самым низким налогом на дорогие автомобили. Владельцы таких автомобилей в Москве, Сахалинской области и Камчатском крае платят транспортный налог по максимальным ставкам (150 рублей за лошадиную силу).

При этом в названных регионах владельцы бюджетных машин платят относительно невысокие ставки налога — 10—12 рублей за лошадиную силу. Такие результаты исследования получили в компании «ФинЭкспертиза», сообщает «Российская газета».

В других регионах России отмечается обратная тенденция — максимальные ставки налога на бюджетные автомобили и одни из самых невысоких в стране ставок для дорогих машин. Так, в Пермском крае налог на транспортное средство до 100 лошадиных сил взимается по ставке 25 рублей за л. с., а на самые мощные и дорогие автомобили (более 251 л. с.) — по ставке всего 58 рублей.

«Можно говорить о том, что подход к начислению транспортного налога здесь — наименее социально ориентированный», — отметили специалисты.

Ранее News.ru сообщал, что налог на подержанные машины в РФ могут отменить. Отменить его предложили в Госдуме. Письмо с аргументами в защиту этой позиции министру промышленности и торговли Денису Мантурову направил депутат Василий Власов. По его мнению, от сбора налога можно отказаться в тех случаях, когда речь идёт о машинах старше десяти лет и рыночной стоимостью менее миллиона рублей.