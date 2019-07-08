https://static.news.ru/photo/79f711f4-a11f-11e9-9d9c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nasir Kachroo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фонд социального страхования (ФСС) планирует начать использование системы бонус-малус при расчёте размера социальных страховых взносов. Система предполагает, что размер отчислений работодателя будет зависеть от истории страховых случаев на его предприятии.

Речь о взносах в ФСС, из которых оплачиваются больничные и компенсации при ЧП на производстве. Ожидается, что расходы компаний, где сотрудники часто болеют или калечатся, могут вырасти, а предприятий со здоровым коллективом — сократиться, сообщает газета « Известия » со ссылкой на пресс-службу фонда.

Она пояснила, что возможность нетрудоспособности или гибели сотрудников будет рассчитываться с опорой на статистику и теорию вероятностей.

Сейчас тарифы взносов в ФСС уже дифференцированы по отраслям и в среднем составляют 2,9%.

Ранее News.ru сообщал, что правительство в ближайшие дни должно рассмотреть законопроект о либерализации тарифов ОСАГО. Об этом на Международном финансовом конгрессе сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, документ уже утверждён комиссией по законопроектной деятельности, а в дальнейшем будет внесён в Государственную думу. Вместе с тем Моисеев отметил, что ещё будет «нужно посмотреть, как он будет реализовываться».