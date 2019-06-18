Художественно-производственное предприятие «Софрино» из Подмосковья, поставляющее для нужд РПЦ свечи, церковную утварь и облачения, со времени увольнения прежнего директора Евгения Пархаева переживает трудные времена. За это время у предприятия сменилось несколько руководителей, а его работники жалуются на уменьшение зарплаты более чем в два раза.
Письмо на имя патриарха Кирилла, якобы подписанное сотрудниками завода, опубликовал в
В нём сообщается, что бывшее «главное образцовое предприятие РПЦ МП испытывает проблемы со сбытом и незагруженность производства». Так, в 2017 году завод стал должником, а затраты превышали доходы.
14 июня 2019 года работники предприятия получили SMS-оповещения о зарплате. С работников удержали премию за май текущего года. Лишение премии должно было быть оформлено служебной запиской или приказом генерального директора предприятия. Но этого не было сделано, — говорится в письме рабочих главе РПЦ.
Авторы обращают внимание на то, что премия составляет половину оклада работника завода.
Причиной экономических проблем «Софрино», как считают авторы письма, стало снижение заказов от епархий.
В бытность Евгения Пархаева завод считался монополистом на рынке церковной утвари, а после стали появляться предприятия при епархиях, которые сами обеспечивали потребности в свечах или облачениях.
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