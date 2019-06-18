https://static.news.ru/photo/5cd3342a-91fe-11e9-92b5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Художественно-производственное предприятие «Софрино» из Подмосковья, поставляющее для нужд РПЦ свечи, церковную утварь и облачения, со времени увольнения прежнего директора Евгения Пархаева переживает трудные времена. За это время у предприятия сменилось несколько руководителей, а его работники жалуются на уменьшение зарплаты более чем в два раза.

Письмо на имя патриарха Кирилла, якобы подписанное сотрудниками завода, опубликовал в своём ЖЖ диакон Андрей Кураев .

В нём сообщается, что бывшее «главное образцовое предприятие РПЦ МП испытывает проблемы со сбытом и незагруженность производства». Так, в 2017 году завод стал должником, а затраты превышали доходы.

14 июня 2019 года работники предприятия получили SMS-оповещения о зарплате. С работников удержали премию за май текущего года. Лишение премии должно было быть оформлено служебной запиской или приказом генерального директора предприятия. Но этого не было сделано, — говорится в письме рабочих главе РПЦ.

Авторы обращают внимание на то, что премия составляет половину оклада работника завода.

Причиной экономических проблем «Софрино», как считают авторы письма, стало снижение заказов от епархий.

В бытность Евгения Пархаева завод считался монополистом на рынке церковной утвари, а после стали появляться предприятия при епархиях, которые сами обеспечивали потребности в свечах или облачениях.

По информации РБК , при патриархе Алексии II Пархаев пользовался привилегиями, которых были лишены даже выдающиеся священники, но после прихода Кирилла начались проблемы. Так вслед за восстановлением ликвидированного экс-директором «Софрино» финансово-хозяйственного управления РПЦ начались попытки разрушить монополию церковного бизнес-магната, отмечается в публикации.

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