https://static.news.ru/photo/c16efdb8-91e7-11e9-b874-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Администрация Сергиево-Посадского областного округа

Сотрудники АО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» в Московской области прекратили голодовку в знак протеста против невыплаты зарплаты. Это произошло после того, как власти региона назвали ориентировочную дату начала погашения долгов.

О прекращении голодовки заявил гендиректор предприятия Сергей Крыжевский, передаёт « Интерфакс ».

По его словам, с 6 мая, когда из-за долгов на предприятие прекратилась поставка газа, уволилось всего три человека. В настоящее время на комбинате числятся около 150 человек.

До окончания голодовки рабочих зампред подмосковного правительства Вадим Хромов пообещал, что руководство Сергиево-Посадского хлебокомбината начнёт выплачивать долги по зарплатам трудовому коллективу 20 или 21 июня.

Как писал News.ru, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил Вадиму Хромову разобраться с голодовкой рабочих хлебокомбината в Сергиевом Посаде.

По факту невыплаты зарплаты работникам предприятия СК завёл уголовное дело. С января по июнь 2019 года общая задолженность по оплате труда на комбинате превысила 14 млн рублей.