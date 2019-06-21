По данным Федеральной службы государственной статистики, за последние 12 месяцев средняя цена по стране за 1 кг сосисок и сарделек выросла на 8% и составила 367,97 рубля. Согласно подсчётам Росстата, средняя цена на данные колбасные изделия за десять лет выросла на 200%, выяснил News.ru.

Средний рост цен на сосиски и сардельки в РФ за последние десять лет стабильно обгоняет средний уровень инфляции. Повышение за последние 12 месяцев (27,04 рубля) на данную группу товаров стало одним из самых существенных за последнее десятилетие. Ранее подобные всплески случались в 2015 году — на 52,04 рубля, в 2014-м (25,14 рубля), а также в 2011 году (23,9 рубля).

В недавнем отчёте исследовательской компании NeoAnalytics, посвящённом отечественному рынку колбас и колбасных изделий, указывалось, что в целом прошлый год не был удачным для производителей. В 2018 году объёмы производства сократились на 6,4% и составили 2,3 млн тонн. Наибольшую долю в данном сегменте занимают колбасные фаршированные изделия, к которым относятся варёные колбасы, сосиски и сардельки.

Несмотря на стагнацию, эксперты смотрят на мясной рынок и, в частности, на рынок колбасных изделий с оптимизмом. Всего на нём сегодня более 2 тысяч компаний, он высококонкурентный.

Цены растут после повышения налога на НДС с 18% до 20%, на всём рынке идёт корректировка. Но это увеличение издержек будет нивелировано за счёт высокой конкуренции в отрасли. Рынок насыщенный, традиционно здесь много сильных производителей. В конце года мы увидим цены даже ниже тех, что были в январе–феврале, — уверен председатель правления Мясного союза России Мушег Мамиконян.

В июле 2018 года Госдума проголосовала за повышение налога на добавленную стоимость до 20%. По оценкам правительства, эта мера позволит ежегодно пополнять бюджет на 620 млрд рублей. Решение вступило в силу с 1 января 2019 года.

Слова эксперта подтверждают и данные Федеральной службы государственной статистики. Если в среднем в 2018 году цена на сосиски и сардельки росла по 4 рубля в месяц, в текущем году рост замедлился, на протяжении первых месяцев 2019 года он составлял 1,5–2 рубля.

Импорт не влияет на ценообразование отечественных сосисок. Его доля в РФ, по данным экспертов NeoAnalytics, не превышает 1,5%. За прошлый год она снизилась на 8,1%. Основные поставки в РФ сосисок и сарделек приходятся на Белоруссию. Экспорт отечественных колбасных изделий сократился на 7,4%, главный получатель сосисок и сарделек из России — Казахстан.

Мамиконян отметил, что после 2014 года качество колбасных изделий в России в целом резко улучшилось. В частности, косвенно на это указывает спад потребления сои за последние семь лет в два раза. По словам эксперта, она практически не применяется в мясной промышленности. Кроме того, по словам собеседника, ранее РФ потребляла жир, который не могла потребить Европа. А после введения продуктового эмбарго это закончилось.

На отечественный рынок до 2014 года поступало огромное количество импортного сырья, большая часть из которого составляли жирные отруба. Чем больше жира в мясных продуктах, тем ниже их качество. Чтобы съедать этот жир, необходимо применять муку, крахмал, сою. Но сегодня импорта нет, а производимое в РФ сырьё не содержит такого количества жира. Мясная продукция стала значительно лучше, — рассказывает эксперт.

В марте 2014 года Россия ввела ограничения на поставки продовольствия в ответ на санкции со стороны США и ЕС. В результате на отечественном мясном рынке существенно снизилась доля импортных товаров. Теперь производители РФ пытаются осуществлять поставки свинины и другого вида мяса в Китай и иные страны.

Сперва уход с рынка поставщиков из Европы привёл к резкому подорожанию товаров, в том числе мясных изделий. Однако вскоре ситуация на рынке стабилизировалась, производители стали работать с более постным мясом.

Рынок свинины, по словам Мамиконяна, сегодня наиболее интересен для бизнеса. Он высокомаржинальный и именно на нём будут происходить все основные «ценовые всплески», говорит эксперт. Мамиконян считает, что и на данном рынке стоит ждать падения цен.