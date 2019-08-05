Угольный экспорт из России на Украину за июнь этого года буквально рухнул в сравнении с показателями прошлого года. Разница составила 750 тысяч тонн, или свыше 85%. В минувшем месяце российская сторона экспортировала на украинскую территорию только 129,3 тысячи т.
Вместе с тем падают и показатели за первое полугодие. Поставки сократились до чуть менее пяти миллионов тонн, снизившись на 556 тысяч, или 11,1%, пишет «
При этом компании перешли на работу с Белоруссией, отмечает «
В июне Москва в ответ на киевские санкции ограничила поставки угля, нефти и нефтепродуктов украинской стороне: теперь они возможны только на основании отдельных разрешений. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с News.ru напомнил, что Россия, как и другие страны, продавала Украине не слишком большие объёмы нефти, поскольку НПЗ там почти не работают. Как подчеркнул эксперт, сейчас в стране функционирует Кременчугский завод, однако и он загружен примерно на 20%, то есть выпускает очень мало; по стране есть несколько перегонных установок, но на ситуацию они не сильно влияют. В основном же всё топливо, все нефтепродукты поступают из-за рубежа. Главным поставщиком можно назвать Белоруссию, поэтому поставки весьма небольшие.