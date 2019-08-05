https://static.news.ru/photo/084dea38-b771-11e9-bede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georg Ismar/dpa/Global Look Press

Угольный экспорт из России на Украину за июнь этого года буквально рухнул в сравнении с показателями прошлого года. Разница составила 750 тысяч тонн, или свыше 85%. В минувшем месяце российская сторона экспортировала на украинскую территорию только 129,3 тысячи т.

Вместе с тем падают и показатели за первое полугодие. Поставки сократились до чуть менее пяти миллионов тонн, снизившись на 556 тысяч, или 11,1%, пишет « Коммерсант » со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

При этом компании перешли на работу с Белоруссией, отмечает « Политика Сегодня ». За последние шесть месяцев ввоз отечественного угля в республику вырос в 4,5 раза и составил более 951 тысячи тонн.

В июне Москва в ответ на киевские санкции ограничила поставки угля, нефти и нефтепродуктов украинской стороне: теперь они возможны только на основании отдельных разрешений. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с News.ru напомнил, что Россия, как и другие страны, продавала Украине не слишком большие объёмы нефти, поскольку НПЗ там почти не работают. Как подчеркнул эксперт, сейчас в стране функционирует Кременчугский завод, однако и он загружен примерно на 20%, то есть выпускает очень мало; по стране есть несколько перегонных установок, но на ситуацию они не сильно влияют. В основном же всё топливо, все нефтепродукты поступают из-за рубежа. Главным поставщиком можно назвать Белоруссию, поэтому поставки весьма небольшие.