https://static.news.ru/photo/f6e0a444-98b1-11e9-8e61-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Вопросы, связанные с поставками российской свинины в Китай, планируется решить до октября 2019 года. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Рассматриваю ближайшие четыре месяца. В октябре месяце, я думаю, мы постараемся эти вопросы урегулировать, — цитирует его ТАСС .

Ранее News.ru писал, что во время переговоров министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с китайским коллегой Хань Чанфу были затронуты вопросы экспорта отечественного мяса в КНР. Российский политик выразил надежду, что китайская сторона оперативно признает принципы регионализации РФ по опасным заболеваниям животных, что позволит начать поставки свинины, говядины и оленины, если продукцию произведут в регионах с благополучной эпидемиологической ситуацией и на предприятиях с высоким уровнем биозащиты.

Патрушев также отмечал активное развитие торгового оборота между Москвой и Пекином за последние годы. По его словам, в 2018-м стоимость контрактов увеличилась на 25% и приблизилась к отметке в $4,5 млрд.