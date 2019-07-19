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Средняя стоимость полиса ОСАГО к концу первого полугодия 2019 года составила 5363 рубля. Это на 5,5% ниже, чем в начале периода, когда документ продавался по цене около 5673 рублей, сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Одновременно снизилась и средняя премия машин физических лиц: с 5600 до 5386 рублей, передаёт РБК . Выплаты, при этом, выросли на 3,7% — с 64,1 тысячи до 66,5 тысячи рублей.

За первую половину года полис было оформлено на 0,8% больше полисов, чем за аналогичный период 2018 года.

Возросшая конкуренция между страховщиками диктует свои условия: средние цены неуклонно снижаются, и уже понятно, что этот тренд — долгосрочный, — заявил президент организации Игорь Юргенс.

Ранее, как писал News.ru, Минфин обнародовал информацию об этапах объединения ОСАГО и каско. По словам Алексея Моисеева, возник ряд трудностей, вызванный тем, что «автогражданка» является «достаточно плоским публичным договором».