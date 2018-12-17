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Покупкой АТБ заинтересовались трое инвесторов

vk.com/atb_su

экономика [ версия для печати ]

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), выставленный Центробанком на торги в марте, заинтересовал троих инвесторов, в том числе одного иностранного. Об этом рассказывает заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев.

«Есть как минимум три письма, которые направлены в Банк России, об интересе к участию в конкурсе [на покупку АТБ]. И есть устные заявления... В одном случае из трёх присутствует иностранный инвестор», — рассказывает Поздышев.

В ЦБ выставляют АТБ на торги за цену одного капитала — почти 9,9 млрд рублей. Чуть меньше — 9 млрд рублей — регулятор потратил на санацию банка (идёт с весны этого года). В ЦБ не планируют продавать АТБ по цене ниже 6 млрд рублей, отмечает Василий Поздышев. Предпочтений, будет ли это один покупатель или несколько, у ЦБ нет, добавляет зампред. 

АТБ по итогам 11 месяцев 2018 года получил чистый операционный доход в 8,6 млрд рублей, чистая ежемесячная прибыль банка равняется почти 300 млн рублей. 

«Банк вернул себе практически всех потерянных клиентов», — отмечает Василий Поздышев.

Так, если в некоторые моменты объём вкладов физлиц в банке сокращался до 42,7 млрд рублей, а объём депозитов юрлиц — до 4 млрд, то к началу декабря население и ИП хранили в АТБ уже 55 млрд рублей, а компании — 12,8 млрд рублей.

Как ранее сообщал News.ru, Центробанк впервые выставляет на торги санируемый банк.


#ЦБ #инвесторы #торги #продажа
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