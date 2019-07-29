Пенсионный фонд России назвал категории граждан, которые получали двойное пенсионное обеспечение в 2018 году. Среди них космонавты, лётчики-испытатели и некоторые военные.
Отдельно в ПФР отметили пенсионеры, которые одновременно являются инвалидами вследствие военной травмы (30 тысяч рублей) или участниками Великой Отечественной войны (35,5 тысячи рублей).
Также вторую пенсию получают родители и вдовы погибших военнослужащих (24,6 и 24,7 тысячи рублей соответственно), и награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (28,7 тысячи рублей), сообщили News.ru в пресс-службе ПФР.
Ранее News.ru писал, что мораторий («заморозку») на формирование накопительной части пенсии продлят ещё на год — до 2022-го включительно. Данные содержатся в материалах Минтруда РФ об основных показателях бюджета ПФР на 2020-й и плановый период 2021–2022 годы.