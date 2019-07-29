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Глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что в ходе проведения аукционов на подключение к интернету социально значимых объектов ведомству удалось сэкономить 90 млрд рублей из выделенных на эти цели 140 млрд бюджетных средств.

По его словам, он «крайне доволен» итогам пошедших аукционов. Помимо этого ожидается, что работы завершатся до конца 2021 года, что на три года меньше ранее намеченного срока. Сейчас уже можно...