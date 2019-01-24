USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,281 $   Brent60.71 $ Bitcoin3,542.77 $
МОСКВА-18°C10:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Нефть дешевеет на данных о росте запасов сырья в США

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 24 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 08:59 мск уменьшилась на $0,28, до $60,86 за баррель. В Нью-Йорке нефть также теряет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $52,38 (-$0,24).

По итогам торгов 23 января цены на нефть снизились. В Лондоне стоимость Brent упала на $0,36, до $61,14 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $0,39, до $52,62.

На рынок оказывают влияние опубликованные данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США увеличились за неделю на 6,55 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы американским Минэнерго позже в четверг.


#нефть #цена #торги #запасы
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
шоу-бизнес
Обвенчавшиеся Кончаловский и Высоцкая уехали из страны


Лента новостей
экономика 09:58
Объём «свободных денег» у граждан оказался рекордным
экономика 09:56
Кадыров призвал не делать шоу вокруг списания долгов за газ
технологии 09:55
FT: поисковик Bing от Microsoft оказался заблокирован в Китае
общество 09:49
Правительство направило отзывы о штрафах за фейковые новости
спорт 09:43
Васильева раскрыла план на спринт в Антхольце
Другие новости
экономика 09:58
Объём «свободных денег» у граждан оказался рекордным
экономика 09:56
Кадыров призвал не делать шоу вокруг списания долгов за газ
экономика 08:43
ФАС проверит цены на приставки для цифрового ТВ
экономика 08:09
«Восьмидесятники» вытягивают ипотеку
Она стала «жить» на полтора года дольше
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top