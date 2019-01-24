Нефть дешевеет на данных о росте запасов сырья в США

https://news.ru/storage/news/c8163015f2e7429108bd2e298226f8a3/6f00ad3a-8c20-42c9-8091-cc2676684498_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 24 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 08:59 мск уменьшилась на $0,28, до $60,86 за баррель. В Нью-Йорке нефть также теряет в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $52,38 (-$0,24).

По итогам торгов 23 января цены на нефть снизились. В Лондоне стоимость Brent упала на $0,36, до $61,14 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подешевел на $0,39, до $52,62.

На рынок оказывают влияние опубликованные данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США увеличились за неделю на 6,55 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы американским Минэнерго позже в четверг.