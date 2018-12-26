Нефть прибавляет в цене после сильного падения

https://news.ru/storage/news/473a49fd26fa3f06b53693ee134fc81e/8683a62b-fdf4-40b2-a6af-633da832a79b_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Нефть марки Brent дорожает более чем на 3% вслед за WTI. Цена мартовских фьючерсов на североморскую смесь доходит до 52,3 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивается на 4,26% — до 44,34 доллара.

Цены вечером 26 декабря продолжают демонстрировать позитивную динамику после снижения накануне Рождества.

25 декабря нефтяные торги не проводились из-за празднования Рождества. Падение стоимости перед праздниками происходило на фоне снижения фондового рынка.

По мнению экспертов, цены на нефть могут вырасти ещё, если ОПЕК+ объявит о конкретных мерах по уменьшению объема добычи странами-участниками, включая дополнительные сокращения.

Ранее главы ведущих нефтекомпаний РФ дали прогноз по ценам на нефть на будущий год, писал News.ru. О своих ожиданиях рассказали глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и возглавляющий «Роснефть» Игорь Сечин.