https://static.news.ru/photo/8ccd6bc8-accf-11e9-bbe6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Сразу в 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

В лидеры антирейтинга вышла Ингушетия, где почти 16% портфеля займов являются проблемными. Также высокий показатель зафиксирован в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Дагестане, Туве и Республике Алтай.

Эксперты отмечают, что наибольшие проблемы с просрочкой испытывают малообеспеченные регионы страны. По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, закредитованность напрямую связана со снижением благосостояния населения.

В субъектах, где доходы граждан находятся в особо проблемной зоне, люди демонстрируют более агрессивный спрос на кредитный ресурс, что впоследствии сказывается усилением давления долгового бремени на их доход, — цитирует эксперта газета « Известия ».

Отмечается, что Карачаево-Черкесия, Тува и Республика Алтай фигурируют также в ренкинге по максимальному количеству зарплат, необходимых для полного погашения кредита.

Ранее президент НАПКА Эльман Мехтиев заявил, что поддержание привычного уровня жизни вынуждает четверть граждан России брать кредиты. По его словам, люди устали экономить и отказываться от покупок.