Названо имя нового председателя совета директоров РУСАЛа

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Жан-Пьер Тома

Совет директоров РУСАЛа определился с должностью председателя. На этот пост назначен Жан-Пьер Тома, он приступит к работе с 1 января 2019 года, говорится в официальном сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

В 2011 году Тома был спецпредставителем экс-президента Франции Николя Саркози по развитию франко-российских деловых связей, а также входил в международный консультативный совет РУСАЛа.

Как писал News.ru, 26 декабря было объявлено об отставке главы компании Маттиаса Варнига. Его увольнение было одним из главных условий для отмены санкций США против алюминиевого гиганта. 19 декабря американский Минфин принял решение исключить РУСАЛ из санкционного списка.